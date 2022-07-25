МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко будет курировать вопросы разработок в сфере искусственного интеллекта и квантовых вычислений, также в его ведении будет компьютерное моделирование нано-устройств и нано-материалов, сообщил на совещании с вице-премьерами председатель правительства Михаил Мишустин. Мишустин оценил решение Путина о кураторстве критически значимых технологий

Во время совещания Мишустин объявил, что по инициативе президента Владимира Путина российские вице-премьеры будут держать на особом контроле вопросы развития критически значимых технологий.

"Дмитрий Николаевич Чернышенко назначается куратором таких высокотехнологичных направлений, как: искусственный интеллект, квантовые вычисления, коммуникационные интернет-решения. Если говорить о критически значимых технологиях, то в его ведении будет в том числе и компьютерное моделирование нано-устройств и нано-материалов, а также их получение и обработка, программное обеспечение распределенных и высокопроизводительных вычислительных систем", — сказал Мишустин.