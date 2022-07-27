МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Цены на смартфоны за неделю с 16 по 22 июля снизились в России на 0,75%, за этот же период телевизоры подорожали на 1%, свидетельствуют данные Росстата. Россиянам рассказали, как их обманывают при ремонте смартфонов

"Цены на доски обрезные снизились на 1,1%, смартфоны – на 0,7%, электропылесосы… – на 0,4%… Из остальных непродовольственных товаров выросли цены: на телевизоры – на 1,0%", — говорится в сообщении.

При этом цены на электропылесосы с начала месяца выросли на 0,34%, на телевизоры — снизились на 1,95%, на смартфоны — упали на 3,31%.

Коррекция цен наблюдается после их резкого взлета в марте — из-за санкций Запада на фоне спецоперации РФ на Украине.

На фоне роста цен в этот период ФАС начала проверку продавцов бытовой техники и электроники "Технопарк-Центр" и DNS. Одновременно в стране вырос спрос на подержанную технику — на 16-35% в марте, как свидетельствуют данные сервисов для размещению объявлений. При этом после проверок ФАС директор DNS Дмитрий Алексеев сообщил, что в сети снизят цены на большой перечень ассортимента, а "Технопарк-Центр", согласно сообщению службы, зафиксировал цены на ряд товаров.