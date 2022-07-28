МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics во втором квартале увеличил чистую прибыль в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 11,1 триллиона вон (около 8,45 миллиарда долларов), говорится в отчетности компании. Ford в первом полугодии получил убыток после прибыли годом ранее

Операционная прибыль компании в годовом выражении увеличилась на 12,1%, до 14,1 триллиона вон (около 10,7 миллиарда долларов). Выручка выросла на 21,2% — до 77,2 триллиона вон (около 58,8 миллиарда долларов).

Показатели совпали с прогнозами, которые компания представила в начале июля.

Акции Samsung Electronics дорожают на бирже Сеула на 0,3%.

Samsung Electronics — международная компания-производитель электроники: полупроводников, телекоммуникационного оборудования, чипов памяти, жидкокристаллических дисплеев, мобильных телефонов и мониторов. Штаб-квартира компании находится в Сеуле.