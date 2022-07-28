МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Участники состоявшегося в Москве в штаб квартире компании "Россети" общего собрания членов Ассоциации Российского национального комитета СИГРЭ (РНК СИГРЭ) подвели итоги деятельности в 2021 году и утвердили организационные документы. Они также рассмотрели актуальные вопросы текущей повестки, сообщают "Россети". "Россети" рассказали о развитии сетевой инфраструктуры Ярославской области

Участники утвердили годовой и финансовый отчеты, результаты научно-технической, проектной и организационной деятельности Ассоциации за 2021 год, заключение ревизионной комиссии РНК СИГРЭ. Также актуализирован устав и положение о членстве в Ассоциации, утвержден размер членских и вступительных взносов на 2022-2024 годы.

"Особый фокус в стране сейчас на задачах по дальнейшему развитию сквозных технологий, широкой цифровой трансформации и повышении качества образования инженеров. Очевидно, что мы можем содействовать достижению данных целей путем продвижения инновационных отечественных технологий на площадке СИГРЭ", — отметил исполнительный директор "Россетей" Андрей Муров.

На заседании обсудили подготовку к 49-й Сессии СИГРЭ, которая состоится в Париже с 28 августа по 2 сентября 2022 года. В этом году на Сессии будут представлены 44 доклада российских авторов, что значительно превышает достижения прошлых лет.

Россия сотрудничает с СИГРЭ с 1923 года. Российский национальный комитет СИГРЭ (РНК СИГРЭ) входит в десятку крупнейших комитетов в мире. Комитет объединяет ведущие системообразующие компании российской электроэнергетики, энергетические институты, а также производителей оборудования.