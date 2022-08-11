МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Российская онлайн-платформа "VK Видео" может уже сейчас заменить иностранный хостинг YouTube в случае его блокировки, поделился мнением с РИА Новости директор по проектам АНО "Цифровые платформы" Владимир Зыков. Сенатор Башкин заявил, что серьезных оснований блокировать YouTube нет

Ранее в четверг социальная сеть "ВКонтакте" представила продуктовые результаты за второй квартал, согласно которым на платформе VK Видео ролики смотрели в среднем 2,35 миллиарда раз в сутки, что стало новым рекордом среднеквартальных просмотров.

"VK Видео" — главный претендент на сегодняшний момент, чтобы заменить собой YouTube, потому что RuTube по мощностям не вытянет, если вдруг к ним неожиданно начнут переходить все пользователи… В "ВКонтакте" очень много смотрят видео, но в соцсети это потребление идет в том числе за счет ленты. То есть это не напрямую переход в видеораздел, а в том числе через ленту", — отметил эксперт.

По мнению Зыкова, разработчики платформы сделали много, чтобы стать лидером на рынке отечественных видеохостингов. Он добавил, что у RuTube по-прежнему не хватает серверных мощностей для того, чтобы принять всю массу пользователей, которые хлынут к нему, если YouTube будет заблокирован. "YouTube сегодня популярен на разных платформах, в том числе на SmartTV, и если YouTube в России будет заблокирован, то главной площадкой страны станет "ВКонтакте", — прокомментировал агентству Зыков.

В конце июля член совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов, выступая в Общественной палате на круглом столе по угрозам для детей в интернете, высказал мнение, что YouTube в России будет заблокирован к осени.

В начале марта YouTube сообщил, что создатели контента на видеохостинге больше не смогут получать доход от пользователей из России. Компания приостановила все возможности монетизации включая подписки YouTube Premium и Music Premium, спонсорство каналов, суперчаты, суперстикеры и мерч для зрителей из России.