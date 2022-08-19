МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Samsung Electronics сообщила, что начала строительство нового комплекса полупроводниковых исследований и разработок в Южной Корее, где планирует инвестировать около 20 трлн вон (15 млрд долларов) к 2028 году, чтобы добиться лидерства в области микрочиповых технологий. Эксперт рассказал о замене Samsung и Apple на российском рынке

Крупнейший в мире производитель чипов памяти и второй по величине контрактный производитель чипов заявил, что новый комплекс в Гихыне к югу от Сеула будет проводить передовые исследования в сфере устройств и процессов следующего поколения для чипов памяти и системных чипов, а также разрабатывать новые технологии на основе долгосрочного плана.

"Samsung Electronics хочет преодолеть ограничения по масштабированию полупроводников", — говорится в заявлении компании.

На церемонии закладки присутствовали недавно помилованный вице-председатель Samsung Electronics Ли Джэ Ен и другие топ-менеджеры.

"Нам следует продолжить нашу традицию заблаговременного инвестирования и уделять особое внимание технологиям", — заявил Ли на этой церемонии.

Позднее Ли встретился с работниками полупроводникового бизнеса, а также провел отдельную встречу с руководством, чтобы обсудить способы получения технологий для укрепления лидерства компании в полупроводниковом секторе, сообщила Samsung.