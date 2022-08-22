МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Основатель Telegram Павел Дуров допустил создание на базе мессенджера платформы по продаже имён пользователей через аукционы. Эксперт оценила возможности КНР по замене западного оборудования в России

"Представьте, насколько успешным мог бы быть Telegram с его 700 миллионами пользователей, если бы мы выставили на аукцион зарезервированные @ usernames (имена пользователей — ред.), ссылки на группы и каналы. В дополнение к миллионам запоминающихся t.me адресов, таких как @storm или @royal, все четырехбуквенные имена пользователей могут быть доступны для продажи (@bank, @club, @game, @gift)", — написал Дуров в своём Telegram-канале.

По его словам, это создало бы новую платформу, на которой владельцы имен пользователей могли бы передавать их заинтересованным сторонам в защищенных сделках – с правом собственности, защищенным на блокчейне с помощью смарт-контрактов, подобных NFT. "Другие элементы экосистемы Telegram, включая каналы, стикеры или смайлики, позже также могут стать частью этого рынка", — отметил Дуров.

Невзаимозаменяемый токен (NFT) — цифровой сертификат на основе технологии блокчейн, подтверждающий право на владение виртуальным активом. Чаще всего NFT представляют собой уникальные цифровые предметы, включая цифровое искусство, игры, а иногда и публикации в социальных сетях. Предметы NFT нельзя подделать.