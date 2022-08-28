МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Онлайн-кинотеатр Start (50% акций принадлежит мобильному оператору "Мегафон"), подтвердил сообщения об утечке телефонов и электронных адресов части пользователей, банковские данные не пострадали, говорится в Telegram-канале сервиса. Эксперт перечислил признаки поддельных товаров в интернет-магазинах

Ранее в воскресенье в Telegram-каналах появилась информация, что данные около 44 миллионов пользователей, предположительно, онлайн-кинотеатра Start, включая тестовые записи, были выложены в открытый доступ. Отмечается, что данные включают имена и фамилии пользователей, адреса электронной почты, а также IP-адреса.

"Мы уже исправили уязвимость, и доступ к нашим данным закрыт… База не представляет собой большого интереса для злоумышленников, самое существенное, что там есть — email или телефон, с которого пользователь мог подключаться. В базе нет паролей в открытом виде, истории просмотров и главное — нет и не может быть данных банковских карт и другой финансовой информации", — уточняется в сообщении.

Уточняется, что информация в базе не является "полностью актуальной", утекшие в сеть данные относятся к 2021 году. Кроме того, команда сервиса рекомендовала пользователям менять пароли регулярно, в том числе "придумывать уникальные для каждого сервиса".