МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Беспрецедентные антироссийские санкции Запада приводят к необходимости скорейшего импортозамещения, в том числе в сфере технологий, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев. Чернышенко: Россия достигнет технологической независимости благодаря маякам

"Задача обеспечения скорейшего импортозамещения практически во всех отраслях экономики и последующего достижения технологической независимости в этих условиях становится ключевой", — отметил он в ходе совещания в Санкт-Петербурге.

По словам Патрушева, ключевыми направлениями обеспечения технологической независимости должно стать производство отечественных электронных компонентов, в том числе двойного назначения.

Кроме того, председатель российского Совбеза подчеркнул, что вопрос бюджетного финансирования создания на учебно-научной базе Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ) инновационного научно-технологического центра "Приморская долина" до сих пор не решен.

Этот центр, по словам Патрушева, как раз создан для развития отечественной технологической базы.

Секретарь Совбеза России добавил, что механизмы, действующие в российской науке, пока не помогают заинтересовать бизнес в отечественных разработках.

"Анализ выполнения решения оперативного совещания Совета безопасности РФ от 12 декабря 2019 года показывает, что в России сложилась система организации и управления наукой, пока не ориентированная на формирование спроса на отечественные результаты интеллектуальной деятельности, особенно со стороны бизнеса и промышленных потребителей", — констатировал он.

По словам Патрушева, большинство научно-исследовательских организаций не способны удовлетворить запрос промышленных субъектов на готовые решения исследований и разработок.

Он указал, что тенденции развития современной науки и необходимость технологического развития отечественной промышленности требуют создать комплексную сквозную "систему разработки и внедрения результатов исследовательской деятельности".