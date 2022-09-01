ЭНЕРГОДАР, 1 сен — ПРАЙМ. Прибытие миссии МАГАТЭ в Энергодар ожидается в течение часа, сообщил журналистам глава администрации города Александр Волга.

"По последней переданной информации, они прошли пункт пропуска Васильевка, и мы в течение часа уже ожидаем их в городе Энергодар", — заявил он.

МИССИЯ МАГАТЭ УЖЕ ПРОШЛА КПП В ВАСИЛЬЕВКЕ — ВЛАСТИ

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