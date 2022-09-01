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2022
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20220901/837955860.html
Власти Энергодара ожидают прибытие миссии МАГАТЭ в течение часа
Технологии
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https://россиясегодня.рф
. Прибытие миссии МАГАТЭ в Энергодар ожидается в течение часа, сообщил журналистам глава администрации города Александр Волга. "По последней переданной информации, они прошли... ПРАЙМ, 01.09.2022
технологии, новости, запорожская аэс, миссия магатэ, энергодар
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ЭНЕРГОДАР, 1 сен — ПРАЙМ. Прибытие миссии МАГАТЭ в Энергодар ожидается в течение часа, сообщил журналистам глава администрации города Александр Волга.
"По последней переданной информации, они прошли пункт пропуска Васильевка, и мы в течение часа уже ожидаем их в городе Энергодар", — заявил он.
МИССИЯ МАГАТЭ УЖЕ ПРОШЛА КПП В ВАСИЛЬЕВКЕ — ВЛАСТИ
Новость дополняется