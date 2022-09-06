ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — ПРАЙМ. Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) в 2022 году получил уже свыше тысячи заявок на разработку перспективных российских IT-решений против 250 заявок в прошлом году, заявил генеральный директор фонда Александр Павлов в рамках ВЭФ-2022. России советуют создать госструктуру для поддержки компаний IT-безопасности

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в июле говорил, что на софинансирование создания и внедрения российских отраслевых цифровых продуктов и решений взамен зарубежных до 2024 года будет выделено 37,1 миллиарда рублей, государство будет софинансировать эти разработки из фондов Бортника и Сколково, а также РФРИТ.

"Для сравнения: в том году было порядка 250 заявок на разработку перспективных (российских — ред.) IT-решений, в этом году уже более тысячи", — сказал Павлов.

Он также отметил, что мерой поддержки МСП, позволяющей приобретать российское ПО с 50% скидкой, воспользовались уже 150 тысяч предпринимателей.

Программа Минцифры России позволяет представителям МСП приобрести ПО российских производителей за полцены. Льготные условия реализованы за счет компенсации 50% стоимости лицензии производителям ПО из федерального бюджета. По состоянию на середину июня было отобрано 105 программных продуктов от 34 правообладателей.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.