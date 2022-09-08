МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Телефонные мошенники начали мстить россиянам, которые при звонках разыгрывают их в ответ: их номера теперь используют как подменные для новых афер, заявил главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов. Россиян предупредили об активизации мошенников перед выборами

"В этом году наметилась еще одна тенденция: злоумышленники начали мстить тем пользователям, которые в ответ пытаются разыграть звонящего или ругаются с ним. Телефонные номера таких людей в дальнейшем могут использоваться в качестве подменных при обзвонах. В результате позже таким шутникам начинают звонить жертвы злоумышленников с требованиями вернуть деньги", — сказал он РИА Новости.

Проблема телефонных мошенничеств остается крайне острой: согласно исследованию "Лаборатории", больше 40% россиян во втором квартале это года получали звонки от аферистов, а всего за первое полугодие различные спам-звонки получали 97% пользователей.

Пик активности аферистов в первом полугодии пришелся на июнь: в этом месяце 28,5% пользователей поступали звонки с подозрительных номеров.

Кроме того, пользователи приложения от "Лаборатории Касперского" отмечают, что чаще всего спам-звонки либо роботизированы, либо мошенники представляются сотрудниками правоохранительных органов. Наибольшее количество жалоб на мошенничество по последней схеме было зафиксировано в августе, сообщил аналитик Kaspersky Who Calls Владимир Григорьев.

"Злоумышленники могут пробовать одни схемы, бросать их и переключаться на другие, если они окажутся эффективнее. Мы видим, что сейчас намечается тренд на возврат к уже опробованной легенде со звонками от якобы представителей органов правопорядка…. Обычно злоумышленники действуют весьма уверенно, поставленным голосом сообщают абоненту, что необходимо посодействовать следствию, а сам звонок будет записан", — пояснил он.