МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Пользователи портала "Госуслуги" сообщили о проблемах в работе ресурса, передают корреспонденты РИА Новости. В Минцифры сообщили, что повестки через Госуслуги рассылать не будут

Согласно информации, с утра наблюдаются проблемы при попытке войти в аккаунт или воспользоваться некоторыми сервисами.

"Сервис недоступен: вы получите доступ, как только работа будет восстановлена", — говорится в уведомлении.

С мобильного телефона войти в портал также не удается из-за ошибки доступа.

О наличии проблем в работе сервиса свидетельствуют данные сайта Downdetector. Около 77% пользователей отмечают, что не работают "Госуслуги", 13% жалуются на сбои в работе сайта, еще 11% на сбои в работе мобильного приложения.