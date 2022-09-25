МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Россия рассчитывает на поддержку своих кандидатов в Международном союзе электросвязи (МСЭ), кандидаты были выдвинуты на пост генерального секретаря МСЭ и в радиорегламентарный комитет организации, рассказала замглавы Минцифры Бэлла Черкесова. Минцифры направит средства на развитие инфраструктуры для госсистем

Посольство Румынии в Москве в четверг аннулировало уже выданные визы четырнадцати членам российской делегации накануне их вылета в Бухарест. На конференции МСЭ планируется избрать нового генерального секретаря организации. На эту должность выдвинуты две кандидатуры — президент "Вымпелкома" Рашид Исмаилов (РФ) и директор Бюро развития электросвязи МСЭ Дорин Богдан-Мартин (США).

"На пост генерального секретаря МСЭ от нашей страны выдвинута кандидатура Рашида Исмаилова…. Также, мы выдвинули кандидатуру России в совет МСЭ, а также Николая Варламова для переизбрания в состав радиорегламентарного комитета МСЭ…. Хотела бы отметить, что несмотря на то давление, с которым сталкивается Россия сегодня, никто не спорит с тем что у нас есть квалифицированные специалисты в области ИТ, и мы точно знаем, как сделать мир связи лучше, оставив в стороне все политические разногласия. Рассчитываем на Вашу поддержку на выборах", — отметила Черкесова.

По ее словам, участие России в работе организации будет способствовать укреплению позиций и повышению роли МСЭ в информационном мире, а также "дальнейшему развитию и процветанию". Черкесова также напомнила, что Россия ведет активную работу по развитию искусственного интеллекта и обеспечению доступа граждан страны к интернету. Она добавила, что несмотря на географические и климатические условия, на данный момент "фактически 100% школ сейчас обеспечены скоростным доступом в интернет".

"Москва… стала лучшим мегаполисом мира по уровню развития городской инфраструктуры и качеству жизни и вошла в тройку самых процветающих, заняв третье место", — заявила Черкесова.