МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. "Центральная пригородная пассажирская компания" (ЦППК) запустила бесконтактный сервис NFC на всех валидаторах по своей сети, сообщает пресс-служба ЦППК. Суд подтвердил незаконность первого тендера ЦППК на закупку 95 электричек

"Теперь функция активации доступна на всех валидаторах — на полигоне компании их более 700. В настоящее время ею могут воспользоваться обладатели мобильных устройств на системе Android с модулями NFC", — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что ранее система бесконтактной активации билетов в рамках поэтапного запуска уже была введена на турникетах. Теперь же, с введением ее на валидаторах, с помощью NFC можно пройти на всех станциях ЦППК.

В релизе отмечается, что внедрение бесконтактной технологии позволяет экономить до 10 секунд за один проход — около 2,5 часов в год.

Активация билетов по NFC была запущена на Казанском направлении в декабре 2021 года. С начала работы функции пассажиры ЦППК воспользовались NFC более 715 тысяч раз.

"Центральная ППК" — крупнейший перевозчик среди пригородных пассажирских компаний России. ЦППК осуществляет 91,4% всех перевозок на Московском железнодорожном узле, 63,7% — в России. Также она является перевозчиком первых двух линий Московских центральных диаметров (МЦД).