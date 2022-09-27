МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Минцифры РФ направило в компанию Apple Inc запрос о причинах удаления приложений VK и аккаунтов разработчиков из App Store, сообщили РИА Новости в ведомстве. Apple начнет производить iPhone в Индии

В понедельник многие приложения VK, среди которых VK Play, "VK Музыка", "VK Клипы" и "VK Мессенджер", VK Play и "VK Админ", а также "Почта Mail․ru" и "Облако Mail.ru" перестали появляться при поиске в App Store. VK подтвердила удаление нескольких приложений из маркетплейса, но отметила, что все установленные ранее сервисы продолжают работу в обычном режиме.

"Минцифры направило в Apple Inc запрос о причинах удаления приложений VK и аккаунтов разработчиков, обратив особое внимание на социальную значимость и масштаб использования сервисов российской компании. После получения официального ответа будет разработан план действий", — говорится в сообщении.