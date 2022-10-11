МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Чтобы ответить на вопрос, есть ли у Запада техническая возможность отключить Россию от интернета, нужно конкретизировать, что именно под этим понимать, рассказал в ходе авторской передачи на радио Sputnik председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Россия разработала план "Б" на случай отключения от европейской сети

"Можно ли нас отключить от зарубежного интернета? Да. Вот есть кабеля у нас на границе с Евросоюзом, по ним бегут темные силы электричества, и если их перерубить, то мы потеряем доступ к немецким изданиям. Но у нас есть такие же кабеля через Азию, через Дальний Восток. Можно ли и там отключить? Сложнее будет, потому что наши азиатские коллеги в целом на эту тему пока смотрят криво", — отметил он.

Кроме того, по словам эксперта, владельцы определенных сайтов могут запретить россиянам пользоваться своими ресурсами.

"Они могут запретить нам, у некоторых зарубежных изданий уже есть запрет на посещение с русских IP. То есть, условно говоря, вы не сможете посмотреть CNN с российского IP. Вам надо будет поставить VPN, и тогда вам доступ будет открыт", — пояснил Клименко.

При этом он выразил уверенность, что помешать жителям России пользоваться интернетом внутри страны невозможно. "Если мы говорим про интернет внутри России, то никто нам его запретить не может. У нас будет доступ к своим собственным ресурсам, к радио Sputnik, например", — отметил Клименко.

"То есть если американцы завтра… все кабеля перерубят, нас будут смотреть на Rutube, во "ВКонтакте", в Telegram. Поэтому надо смотреть терминологически. Могут ли нас отключить от зарубежного интернета? Да, могут. Могут ли отключить от внутреннего? Я не вижу таких способов", — заключил он.