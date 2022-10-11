Эксперт Клименко: Запад в состоянии ограничить России доступ к ресурсам зарубежного интернета
МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Чтобы ответить на вопрос, есть ли у Запада техническая возможность отключить Россию от интернета, нужно конкретизировать, что именно под этим понимать, рассказал в ходе авторской передачи на радио Sputnik председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
"Можно ли нас отключить от зарубежного интернета? Да. Вот есть кабеля у нас на границе с Евросоюзом, по ним бегут темные силы электричества, и если их перерубить, то мы потеряем доступ к немецким изданиям. Но у нас есть такие же кабеля через Азию, через Дальний Восток. Можно ли и там отключить? Сложнее будет, потому что наши азиатские коллеги в целом на эту тему пока смотрят криво", — отметил он.
Кроме того, по словам эксперта, владельцы определенных сайтов могут запретить россиянам пользоваться своими ресурсами.
"Они могут запретить нам, у некоторых зарубежных изданий уже есть запрет на посещение с русских IP. То есть, условно говоря, вы не сможете посмотреть CNN с российского IP. Вам надо будет поставить VPN, и тогда вам доступ будет открыт", — пояснил Клименко.
При этом он выразил уверенность, что помешать жителям России пользоваться интернетом внутри страны невозможно. "Если мы говорим про интернет внутри России, то никто нам его запретить не может. У нас будет доступ к своим собственным ресурсам, к радио Sputnik, например", — отметил Клименко.
"То есть если американцы завтра… все кабеля перерубят, нас будут смотреть на Rutube, во "ВКонтакте", в Telegram. Поэтому надо смотреть терминологически. Могут ли нас отключить от зарубежного интернета? Да, могут. Могут ли отключить от внутреннего? Я не вижу таких способов", — заключил он.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20221011/838419069.html