МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Приложение социальной сети "ВКонтакте" вновь стало доступно в App Store после удаления, сообщили РИА Новости в компании. Apple объяснила удаление из App Store сервисов VK

Многие приложения VK, среди которых "ВКонтакте", VK Play, "VK Музыка", "VK Клипы", "VK Мессенджер", "VK Админ", а также "Почта Mail․ru" и "Облако Mail.ru" перестали появляться при поиске в App Store 26 сентября. VK подтвердила удаление нескольких приложений из маркетплейса, но отметила, что все установленные ранее сервисы продолжают работу в обычном режиме.

"Приложение "ВКонтакте" вновь доступно в App Store на iOS. Мы приветствуем решение Apple, пользователям вновь доступны любимые сервисы", — говорится в сообщении.

В маркетплейсе также появились и многие другие ранее удаленные приложения VK, среди которых "VK Музыка", "VK Мессенджер" и "VK Клипы".