МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Минцифры вынуждено прекратит реализацию программы по подключению школ к Wi-Fi, об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев. Минпросвещения запретило использовать телефоны на уроках в школах

"Программы, которые мы вынужденно приостанавливаем — это Wi-Fi в школах", — заявил он в Госдуме.

По его словам, в настоящее время к беспроводной сети подключены уже девять тысяч школ. Минцифры договорилось с министром просвещения Сергеем Кравцовым о возможном возвращении к программе после анализа ее работы.

"Посмотрим, как практика используется, отработаем эти моменты и вернемся к рассмотрению этого вопроса", — отметил Шадаев.

В конце августа Минпросвещения запретило использовать мобильные телефоны на уроках.