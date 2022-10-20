Глава Минцифры Шадаев заявил о вынужденной приостановке подключения школ к Wi-Fi
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МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ.Минцифры вынуждено прекратит реализацию программы по подключению школ к Wi-Fi, об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев.
"Программы, которые мы вынужденно приостанавливаем — это Wi-Fi в школах", — заявил он в Госдуме.
По его словам, в настоящее время к беспроводной сети подключены уже девять тысяч школ. Минцифры договорилось с министром просвещения Сергеем Кравцовым о возможном возвращении к программе после анализа ее работы.
"Посмотрим, как практика используется, отработаем эти моменты и вернемся к рассмотрению этого вопроса", — отметил Шадаев.
В конце августа Минпросвещения запретило использовать мобильные телефоны на уроках.