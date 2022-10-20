МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Минцифры РФ положительно относится к идее интеграции социальной рекламы в мобильные игры, проработало соответствующие формулы с подрядчиками, заявил директор Департамента обеспечения кибербезопасности министерства Владимир Бенгин. Минцифры: IT-компании с новых территорий имеют право получить аккредитацию

"Мы в рамках кибербезопасности (департамент Минцифры — ред.) придумали некие формулы с нашими подрядчиками по этому проекту (интегрирования соцрекламы — ред.), как могли бы встраиваться те же самые мобильные игры", — сообщил Бенгин во время круглого стола по защите прав несовершеннолетних в интернете в Совете федерации РФ .

"Вы знаете, на мобильных играх всегда выскакивает реклама, это сейчас основной метод заработка для мобильных игр. Почему бы в эту рекламу не встроить социально значимую рекламу? Это достаточно хорошая история", — сказал он.