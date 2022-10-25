В России заработает система защиты абонентов от звонков с подменных номеров
Глава Роскомнадзора: система защиты от звонков с подменных номеров заработает в 2023 году
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СОЧИ, 25 окт — ПРАЙМ. Система "Антифрод", которая позволит ограничить возможности мошенников по использованию технологии подмены номера, заработает в России в 2023 году, заявил глава Роскомнадзора Андрей Липов.
"В следующем году также заработает система "Антифрод", которая позволит ограничить возможности мошенников по использованию технологии подмены номера. Уже в этом году начнем ее тестовую эксплуатацию с участием нескольких крупнейших операторов связи", — сказал он на форуме "Спектр".
Глава Роскомнадзора отметил, что по данным МВД только за январь-июль этого года операторы направили более 17 миллионов запросов на проверку достоверности данных об абонентах. "Кроме того, 1 марта следующего года заработает система по автоматическому выявлению незаконных сим-карт. Система уже стала дополнительным стимулом для операторов связи идентифицировать пользователей в соответствии с законом", — отметил Липов.