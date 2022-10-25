СОЧИ, 25 окт — ПРАЙМ. Система "Антифрод", которая позволит ограничить возможности мошенников по использованию технологии подмены номера, заработает в России в 2023 году, заявил глава Роскомнадзора Андрей Липов. Роскомнадзор призвал создать модель контроля качества связи

"В следующем году также заработает система "Антифрод", которая позволит ограничить возможности мошенников по использованию технологии подмены номера. Уже в этом году начнем ее тестовую эксплуатацию с участием нескольких крупнейших операторов связи", — сказал он на форуме "Спектр".

Глава Роскомнадзора отметил, что по данным МВД только за январь-июль этого года операторы направили более 17 миллионов запросов на проверку достоверности данных об абонентах. "Кроме того, 1 марта следующего года заработает система по автоматическому выявлению незаконных сим-карт. Система уже стала дополнительным стимулом для операторов связи идентифицировать пользователей в соответствии с законом", — отметил Липов.