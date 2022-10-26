СОЧИ, 26 окт — ПРАЙМ. Фокус DDoS-атак в России сместился с больших ресурсов на более мелкие, так как крупные системы весьма эффективно с ними справляются, заявил директор департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры Владимир Бенгин. ГРЧЦ назвал дату создания нацсистемы защиты от DDoS-атак

"Если раньше ещё было очень много атак на крупные порталы и ресурсы, то сейчас их все меньше и меньше, так как крупные ресурсы у нас весьма эффективно с этим справляются. … Смысл в том, что для того, чтобы "уронить" портал "Госуслуг" нужен колоссальный объем трафика, которого практически никогда у атакующих не хватает. Поэтому они переориентируются на маленькие порталы… это малые ресурсы, которые менее к этому подготовлены. То есть мы видим смещение фокуса на более мелкие ресурсы", — сказал Бенгин журналистам в кулуарах форума "Спектр".

По его словам, ведомство отмечает переход к более простым способам автоматизации для тех, кто участвует в DDoS-атаках. "Нас начинают атаковать пользовательские бот-сети, которые устанавливают граждане, которые потом дают возможность атаковать через их устройства… В основном это пользователи за рубежом", — добавил Бенген.

В середине июня Минцифры сообщило о том, что на "Госуслуги" идут массированные DDoS-атаки со стороны Украины, в пиковые моменты нагрузка составляла до 340 тысяч запросов в секунду. Масштабным DDoS-атакам за последний год также подвергалась инфраструктура РЖД и многих российских банков.