МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Telegram запустил возможность покупать имена пользователей в мессенджере, аукционы будут проводиться на специальной платформе Fragment, сообщил основатель Telegram Павел Дуров. Telegram добавил возможность публиковать платный контент

"Как и было обещано, мы запустили возможность покупать имена пользователей Telegram на специальной платформе Fragment. Аукционы на самые ценные имена пользователей уже запущены, так что обязательно проверьте", — написал Дуров в своем Telegram-канале.

Он отметил, что через несколько дней у пользователей мессенджера также появится возможность продавать свои ники на Fragment.

Речь идет об имени, которое пользователь может выбрать в своем профиле и по которому его можно найти, не зная телефона. Например, в уже запущенных аукционах продаются ники @bank и @casino. В мессенджере такие имена можно использовать и для простого и быстрого поиска канала, например у основного англоязычного канала самого Дурова это @durov.

"Впервые в истории социальных сетей создан справедливый, прозрачный рынок имен пользователей. Наконец-то люди получат право собственности, защищенное блокчейн-технологиями, на свои адреса в социальных сетях", — добавил Дуров.

В то же время официальный Telegram-канал Telegram Usernames сообщил, что право собственности на приобретаемые имена пользователей защищено с помощью блокчейн-технологии TON.