МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Telegram отключает возможность публиковать платный контент для пользователей iOS из-за недовольства со стороны Apple, сообщил основатель Telegram Павел Дуров. Мошенники придумали новую схему кражи данных в Telegram

"К сожалению, мы получили сообщение от Apple, что они недовольны тем, что создатели контента монетизируют свои усилия без уплаты 30% налога в пользу Apple. Поскольку Apple полностью контролирует свою экосистему, у нас не было другой альтернативы, кроме как отключить такие платные посты на устройствах iOS", — написал Дуров в своем Telegram-канале.

Также в своем сообщении Дуров заявил, что произошедшее является "еще одним примером того, как монополия стоимостью в триллионы долларов злоупотребляет своим доминированием на рынке в ущерб миллионам пользователей, которые пытаются монетизировать свой собственный контент".

Основатель Telegram выразил надежду, что регулирующие органы в ЕС, Индии и других странах начнут принимать меры против политики Apple.

Ранее авторы Telegram-каналов получили возможность публиковать платный контент. Публикации будут скрываться за анимацией, пока подписчик не заплатит за их просмотр. Подключить функцию можно через Telegram-бот для донатов, однако сообщается, что функция пока находится в стадии тестирования.