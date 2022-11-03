МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Новый владелец Twitter Илон Маск планирует сократить около 3,7 тысячи рабочих мест в компании в попытке снизить расходы после ее покупки, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. В Twitter готовятся внедрить несколько нововведений

"Илон Маск планирует ликвидировать около 3700 рабочих мест в Twitter Inc., или половину персонала социальной медиакомпании, в попытке снизить расходы", — говорится в сообщении агентства.

Ранее Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению соцсети. СМИ сообщали, что возглавлявший Twitter Параг Агравал был уволен вместе с другими руководителями компании.

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.