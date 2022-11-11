МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Специалисты Томского политехнического университета (ТПУ) создали установку для получения из отечественных полимерных материалов искусственных кровеносных сосудов различного диаметра, а также других имплантатов, их можно будет делать даже под индивидуальные требования, сообщили РИА Новости в министерстве науки и высшего образования РФ. Эксперт назвал условие для успешной реализации проектов импортозамещения

Речь идет о системе так называемого многоканального электроспиннига (метода получения полимерных волокон), предназначенной для "производства" искусственных сосудов из полимеров разного типа. Как полагают авторы работы, такие имплантаты будут имитировать внутреннюю организацию кровеносного сосуда и его поведение в организме пациента точнее зарубежных аналогов, а стоить дешевле.

"Разработанная нами технология простая, легко масштабируемая, позволяет изготавливать искусственные сосуды диаметром от 1 до 40 миллиметров. Это дает возможность создавать с ее помощью не только крупные магистральные артерии, но и маленькие вены. При этом изделия не уступают по своим качественным характеристикам сосудам американского и французского производства, которые сегодня считаются золотым стандартом", — отметил руководитель проекта, научный сотрудник Инженерной школы ядерных технологий ТПУ Евгений Больбасов. Российский бизнес профинансирует импортозамещение ПО

"Кроме того, с помощью нашей установки можно изготавливать не только сосуды, но и другие имплантаты, имеющие форму условной трубки: искусственные желчные протоки, мочеточники, гортань, трахею", — добавил он.

Как отмечают авторы работы, особенность установки заключается в том, что в режиме реального времени можно управлять внутренней структурой и свойствами имплантатов, вплоть до изготовления их под индивидуальные требования.

"Сегодня мы готовы к тиражированию разработанной нами системы и поставкам этого, безусловно, необходимого оборудования не только в медицинские центры, но и в любые другие научно-производственные организации России, использующие метод электроспиннинга в решении своих технологических задач", — сказал Больбасов.