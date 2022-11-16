VK Play Live выпустила собственное мобильное приложение
VK Play Live выпустила собственное приложение для мобильных устройств на Android
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МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Пользователи стриминговой платформы VK Play Live получили возможность использовать ее в качестве отдельного приложения на устройствах на Android, сообщила компания.
"Стриминговая платформа VK Play Live представила одноименное мобильное приложение. Смотреть трансляции любимых авторов в высоком качестве, поддерживать стримеров донатами и платными подписками, а также общаться в чате теперь можно на своем смартфоне", — сказано в сообщении.
Компания также отметила, что приложение доступно для пользователей Google Play и RuStore, но в скором времени его можно будет скачать и в App Store.
Кроме того, теперь пользователи могут присваивать себе уникальные имена. Отмечается, что "пользователь может изменить свой ник в настройках профиля (но не чаще, чем 1 раз в 24 часа)".
Платформа VK Play Live начала работать в августе 2022 года на базе игровой площадки VK Play. На данный момент она находится в бета-тесте.