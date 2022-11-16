МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Пользователи стриминговой платформы VK Play Live получили возможность использовать ее в качестве отдельного приложения на устройствах на Android, сообщила компания. На площадке VK Play зарегистрировалось более семи миллионов пользователей

"Стриминговая платформа VK Play Live представила одноименное мобильное приложение. Смотреть трансляции любимых авторов в высоком качестве, поддерживать стримеров донатами и платными подписками, а также общаться в чате теперь можно на своем смартфоне", — сказано в сообщении.

Компания также отметила, что приложение доступно для пользователей Google Play и RuStore, но в скором времени его можно будет скачать и в App Store.

Кроме того, теперь пользователи могут присваивать себе уникальные имена. Отмечается, что "пользователь может изменить свой ник в настройках профиля (но не чаще, чем 1 раз в 24 часа)".

Платформа VK Play Live начала работать в августе 2022 года на базе игровой площадки VK Play. На данный момент она находится в бета-тесте.