МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Создание российской мобильной экосистемы на ОС "Аврора" обойдется в 480 миллиардов рублей до 2030 года, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на паспорт проекта развития ОС. RuStore вошел в перечень программ для обязательной предустановки в России

"Реализация мобильной экосистемы на операционной системе (ОС) "Аврора" потребует 480 миллиардов рублей до 2030 года… Проект развития принадлежащей "Ростелекому" ОС подразумевает выпуск российскими производителями около 70 миллионов смартфонов на ней", — пишет издание. В числе партнеров названы F+, GS Group, НИИ "Масштаб" и другие.

В "Ростелекоме" пояснили, что приведенная в паспорте сумма инвестиций — это "верхнеуровневая оценка". Сейчас средства уходят в сторону иностранных производителей, а при наличии национальной мобильной экосистемы могут быть перенаправлены на развитие отечественных, уверены в компании.

Согласно паспорту проекта, его финансирование будет обеспечиваться из бюджета федерального проекта "Цифровое государственное управление" и из национальной программы "Цифровая экономика". Ожидаемая выручка от продаж в первый год после реализации проекта — 28 миллиардов рублей.

"Ростелеком" направил документ в центр компетенций разработки (ЦКР) "Операционные системы", который курирует Минцифры. Глава ЦКР по "Операционным системам" Алексей Смирнов подтвердил газете, что рабочая группа одобрила проект. При этом один из собеседников издания пояснил, что такой статус "еще далеко не означает, что проект точно получит финансирование". Минцифры закрыло форму подачи заявлений на отсрочку для IT-специалистов

Топ-менеджер одного из российских производителей электроники обращает внимание на формулировки проекта: "Судя по данным паспорта, бизнес-план состоит в том, чтобы партнеры предоставили необходимое количество мобильных устройств, технические характеристики которых будут отображены в тендерах на закупку". По его мнению, это значит, что "российские смартфоны" будут производить в Китае или в лучшем случае собирать в РФ из китайских компонентов. Роль "Ростелекома", полагает он, "будет в развитии и портировании ОС и установке софта по нормам российского законодательства".

"Ростелеком" в начале сентября предложил создать в России национальную мобильную экосистему на базе операционной системы "Аврора". В компании пояснили, что проект необходим в силу угрозы отключения организаций и граждан России от мобильных экосистем Google и Apple, а также исчезновения из официальных магазинов важных российских приложений и сервисов.