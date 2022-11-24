МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Правительству следует организовать переход госорганов на систему искусственного интеллекта с применением платформенного подхода, заявил президент России Владимир Путин а конференции Сбера по искусственному интеллекту. Путин призвал обеспечить массовое внедрение искусственного интеллекта

"В этой связи прошу правительство и государственный совет в рамках работы по цифровой трансформации подготовить и затем реализовать переход всей системы государственной власти на федеральном и региональном уровнях к модели управления на основе данных с применением платформенного подхода", — сказал он.

Путин также призвал Минздрав уделить особое внимание цифровизации и использованию технологических решений.

"Я прошу министерство здравоохранения уделить особое внимание цифровизации и использованию современных технологических решений. Такая работа проводится, я это знаю, Минздрав все это использует и намерен использовать, планы соответствующие есть", — заявил он.

Он отметил, что такая работа важна для всех уровней здравоохранения, но особенно — в первичном звене. По словам президента, коллег в регионах и муниципалитетах нужно настраивать на эту совместную работу.