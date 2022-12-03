СОЧИ, 3 дек — ПРАЙМ. России нужно уметь замещать любую технологию, а не впадать от нее в колониальную зависимость, заявил зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на пленарном заседании в рамках II Конгресса молодых учёных в "Сириусе". Чернышенко призвал помочь молодым ученым доводить разработки до рынка

"Мы должны уметь замещать любую технологию и делать так, как нам выгоднее, а не впадать в колониальную зависимость от каких-то технологий", — сказал он.

Чернышенко добавил, что Россия по сравнению с вкладывающими в науку топовыми странами имеет меньше денег, но цели вполне достижимы и они требуют "героических усилий".

В Сириус на II Конгресс молодых ученых прибыли более четырех тысяч участников из разных стран. Конгресс является ежегодным мероприятием Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента России тематическим десятилетием в 2022 году.