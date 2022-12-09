МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Пользователи "ВКонтакте" по всему миру столкнулись с проблемами в работе соцсети, следует из данных сервиса Brand Analytics.

Сбои возникли в приложении и на сайте "ВК".

На данный момент зарегистрировано 105 жалоб, при этом большая часть приходится на Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Кроме того, трудности испытывают пользователи в Африке и странах Азии.

Как пояснили РИА Новости в пресс-службе социальной сети, работа над устранением неполадок уже идет, проблемы будут решены в ближайшее время.