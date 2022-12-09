2022-12-09T08:48:31+03:00
2022-12-09T08:48:31+03:00
2022-12-09T08:48:31+03:00
2022
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20221209/839110508.html
В работе соцсети "ВКонтакте" возникли сбои
Технологии
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Пользователи "ВКонтакте" по всему миру столкнулись с проблемами в работе соцсети, следует из данных сервиса Brand Analytics. Сбои возникли в приложении и на сайте "ВК". На данный... ПРАЙМ, 09.12.2022
технологии, новости, вконтакте, сбои, соцсети
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Пользователи "ВКонтакте" по всему миру столкнулись с проблемами в работе соцсети, следует из данных сервиса Brand Analytics.
Сбои возникли в приложении и на сайте "ВК".
На данный момент зарегистрировано 105 жалоб, при этом большая часть приходится на Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Кроме того, трудности испытывают пользователи в Африке и странах Азии.
Как пояснили РИА Новости в пресс-службе социальной сети, работа над устранением неполадок уже идет, проблемы будут решены в ближайшее время.