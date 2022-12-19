МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по информполитике рекомендовал принять во втором чтении законопроект о регулировании работы сервисов онлайн-объявлений (классифайдов). Минцифры предложило расширить права якорных заказчиков

Ранее Госдума одобрила в первом чтении законопроект замглавы комитета Антона Горелкина об ограничении доли владения классифайдами до 20% для иностранных компаний, а также его интеграцию с госуслугами.

Ранее депутат сообщил, что законопроект поддержало Минцифры.

По словам парламентария, бизнес понимает концепцию законопроекта и поддерживает его направленность на прозрачность работы данной сферы.

Также он сообщал, что в нынешних обстоятельствах необходимо "идти по пути суверенизации важнейших цифровых институтов", все они должны контролироваться исключительно российскими компаниями.

"Одна из существенных поправок к проекту смещает баланс с российского владения (досками) на российский контроль за решением, принимаемым юрлицом-владельцем (иностранным). Он определяется возможностью распоряжаться не менее 50% голосов. Это более гибкий подход, который не отразится на биржевой истории. Кроме того, законопроект содержит теперь более точные формулировки, которые исключают из-под его действия маркетплейсы. Регулирование их осуществляется в соответствии с законом о защите прав потребителей", — сообщил Горелкин на заседании комитета.