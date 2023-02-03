АЛМА-АТА, 3 фев — ПРАЙМ. Странам Евразийского экономического союза следует развивать трансграничный электронный документооборот в рамках объединения, заявил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов. Премьер Казахстана озвучил понимание страны о деятельности ЕАЭС

В пятницу главы правительств ЕАЭС принимают участие в пленарной сессии международного форума по цифровизации Digital Almaty-2023.

"Необходимо создавать все условия для развития и распространения трансграничного электронного документооборота", — сказал он, добавив, что Казахстан уже работает над переходом на электронные транспортные документы, чтобы создать благоприятные услович для логистических компаний.

На этом фоне глава казахстанского правительства предложил перевести все бланки разрешений в электронный формат в рамках объединения. По его словам, такое решение позволит снизить коррупционные риски, повысить прозрачность товарооборота, а также поспособствует оптимизации расходов бизнеса.

Смаилов добавил, что электронное взаимодействие в области взаимной торговли остается актуальным. О

"Реализация основных приоритетов цифровой повестки будет способствовать открытому и равноправному сотрудничеству и переходу на новый уровень экономического, технологического и социального развития", — подчеркнул премьер Казахстана.

Помимо этого, председатель казахстанского кабмина предложил создать в Алма-Ате центр цифровых компетенций, который мог бы поспособствовать появлению IT-проектов общего евразийского масштаба, а также обмену опытом между представителями сектора в рамках ЕАЭС.