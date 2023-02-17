МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому ООО "Компания ВК" (VK) разрешается приобрести 100% небанковской кредитной организации "Деньги.Мэйл.Ру", документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. VK вложит миллиард рублей в проект игрового движка

"В соответствии с пунктом 5 указа президента Российской Федерации от 5 августа 2022 года № 520… разрешить совершение обществом с ограниченной ответственностью "Компания VK" сделки по приобретению 100 процентов долей в уставном капитале расчетной небанковской кредитной организации "Деньги.Мэйл.Ру, принадлежащих Пи.Джей.Ви. ДИДЖИТАЛ ФОРСИЗ ЛТД (P.J.V. DIGITAL FORCES LTD)", — говорится в документе.

Путин в октябре утвердил список из 45 кредитных организаций, по которым сделки с долями недружественных нерезидентов запрещено проводить без специального разрешения. "Деньги.Мэйл.Ру" входят в этот перечень.

ООО "Деньги.Мейл.ру" Расчетная небанковская кредитная организация, зарегистрированная банком России в 2012 году. Организация имеет лицензию ЦБ на открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам, куплю-продажу иностранной валюты в безналичной форме и осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).