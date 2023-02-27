МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Экспортные ограничения в отношении "Мегафона", введенные США и Европе, не повлияют на стоимость компании, считают эксперты. "Мегафон" не увидел влияния экспортных ограничений ЕС на свою работу

Регуляторные ведомства США 24 февраля ввели экспортные ограничения против компании. В минувшую субботу аналогичные рестрикции наложил на компанию ЕС. Как уточняется в документе, в отношении "Мегафона" ужесточаются экспортные ограничения в отношении ряда товаров и технологий двойного назначения. В начале года СМИ сообщали, что владелец компании USM Group, возможно, ведет переговоры о продаже оператора.

"Справедливая стоимость компании "Мегафон" может доходить до 1 триллиона рублей. Оценка произведена исходя из аналогов, которые торгуются на российском рынке. Если сделка состоится, то покупатель получит телекоммуникационные и нетелекоммуникационные активы. Если посмотреть на экспортные ограничения, которые введены в отношении "Мегафона", то они ничего не меняют в экспертной оценке. Санкции затрагивают в основном экспортные операции, а "Мегафон" — компания, которая работает на внутрироссийском рынке, и она особо не связана с экспортными операциями", — сообщил РИА Новости инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.

С такой оценкой согласен генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков.

"На сегодняшний день вхождение "Мегафона" в ограничительный список никоим образом не имеет возможности сказаться на прямой деятельности компании, а также на стоимостных характеристиках возможной продажи. Что касается цены будущей сделки, то здесь роль играют такие факторы, как выручка компании и технологические возможности, которые у "Мегафона" лучшие на рынке, потому что была в свое время приобретена компания Yota, обладающая колоссальным частотным ресурсом. Всегда может что-то поменяться, но на сегодняшний момент мне кажется, что исходя из совокупности характеристик — выручки, количества новых услуг, нахождения там других игроков рынка, уникального для России технологического ресурса её можно оценить плюс-минус в 900 миллиардов рублей", — считает Кусков.



В "Мегафоне" ранее сообщили РИА Новости, что новые ограничения со стороны ЕС "аналогичны экспортному контролю от США и не предусматривают никаких действительно вредных ограничений для бизнеса или абонентов", их действие не распространяется на телеком-услуги, включая роуминговые.

По данным СМИ, сами владельцы "Мегафона" оценивают компанию в 15-16 миллиардов долларов (1,1-1,2 триллиона рублей).