МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. TikTok введет ограничения по времени использования соцсети для лиц младше 18 лет, следует из сообщения компании. Роскомнадзор ограничил доступ к фотобанку Shutterstock

"В ближайшие недели для каждого аккаунта, принадлежащего пользователю младше 18 лет, будет автоматически установлено ограничение на 60 минут в день", — сообщает TikTok.

При достижении этого лимита подросткам будет предложено ввести код доступа, чтобы продолжить просмотр. Подросткам, которым мало стандартных 60 минут, соцсеть предлагает самостоятельно установить ежедневный лимит экранного времени в 100 минут в день. Дети младше 13 лет смогут просматривать соцсеть больше 60 минут только с разрешения родителей или опекунов. Последним нужно будет установить или ввести код доступа, чтобы разрешить 30 минут дополнительного времени.

Кроме того, соцсеть представила функцию, которая позволяет родителям установить расписание отключения уведомлений для подростка. Пользователи в возрасте 13-15 лет не будут получать push-уведомления с 21.00, а в возрасте 16-17 лет — с 22.00.

Компания обещает, что эти функции скоро будут доступны всем пользователям.

TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений коротких видео в Китае и завоевало популярность по всему миру.