МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Американская корпорация Microsoft внедряет искусственный интеллект нового поколения в ряд своих сервисов, в том числе в Word и Excel, функции, используемые с помощью этого ИИ, получили название Copilot — инструмент включает в себя работу с GPT-4 от OpenAI, сообщается в пресс-релизе компании. СМИ: Россия победила в экономической борьбе с Западом

"Сегодня мы внедряем мощь искусственного интеллекта нового поколения в работу. Представляем Microsoft 365 Copilot — ваш второй помощник в работе… Copilot — это не просто ChatGPT от OpenAI, встроенный в Microsoft 365. Это сложный механизм обработки и оркестровки для объединения возможностей LLM (больших языковых моделей), включая GPT-4, с приложениями Microsoft 365 и вашими бизнес-данными в Microsoft Graph — теперь доступными для всех с помощью обычного языка", — пишет компания.

Уточняется, что Copilot встроен в стандартные приложения Microsoft 365, например: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams и другие. Помимо этого, компания анонсирует чат-бот Business Chat, работающий с большой языковой моделью и имеющий доступ к приложениями Microsoft 365 и данным пользователя. Таким образом, пользователь может дать чат-боту задание, а он его выполнит, опираясь на пользовательские данные, в том числе встречи, электронные письма и чаты.

Кроме того, в сервисе видеозвонков и обмена сообщениями Teams ИИ сможет анализировать ключевые моменты обсуждения и на их основании предлагать дальнейшие варианты действий в режиме реального времени. Доступ к Business Chat пользователи могут получить с сайта Microsoft 365.com, через поисковик Bing при входе в рабочую учетную запись или из Teams. Также компания уточнила, что в ближайшие месяцы она добавит Copilot во все приложения для повышения производительности и сообщит подробности о ценах и лицензировании.

Чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT, разработанный компанией OpenAI, набрал популярность после запуска в конце ноября, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. В конце января Microsoft заявила, что инвестирует "миллиарды долларов" в OpenAI. Ранее, 14 марта, OpenAI представила новую мультимодальную модель искусственного интеллекта GPT-4, способную распознавать как текст, так и изображения, а также решать сложные задачи с большей точностью.