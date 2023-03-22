МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Для популярного у россиян мессенджера WhatsApp выйдет новое большое обновление, говорится на официальном сайте приложения. Назван способ "скрытно" читать сообщения в Telegram

Теперь у мессенджера появилось несколько новых функций. Одна из них даст возможность пользователям видеть совместные с другими пользователями группы. По мнению разработчиков, навигация по группам станет значительно проще, а администраторам будет удобнее ими управлять: они смогут отклонять или принимать запросы на вступление в группу по пригласительной ссылке или прямо из сообщества.

Обновление позволит контролировать их конфиденциальность, "так как участники часто общаются на личные темы".

Создатели мессенджера также отметили, что теперь у пользователей будет возможность проверить, в какой группе со знакомыми они состоят, а также увидеть полный список общих групп.

Обновление со всеми его новыми функциями станет доступно для загрузки во всем мире в ближайшие недели, причем как для iOS, так и для Android.

WhatsApp — принадлежащее компании Meta* (деятельность Meta запрещена в России как экстремистская) приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская