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https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20230328/840220895.html
Пентагон признал превосходство российского ПВО над дронами MQ-9
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Передача Украине беспилотников MQ-9 бессмысленна, они не могут противостоять российским средствам ПВО, считает глава пентагона Ллойд Остин. Чиновник в ходе слушаний в конгрессе... ПРАЙМ, 28.03.2023
общество , технологии, новости, россия, пентагон, пво
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Передача Украине беспилотников MQ-9 бессмысленна, они не могут противостоять российским средствам ПВО, считает глава пентагона Ллойд Остин.
Чиновник в ходе слушаний в конгрессе отметил на вопрос сенатора о возможности поставок Киеву MQ-9, что в такой обстановке беспилотники бессмысленны.
"Он там не жилец… Его собьют российские системы ПВО", — подтвердил слова Остина председатель объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.
Шеф Пентагона добавил, что Украине больше нужны бронетехника, средства противовоздушной обороны и дальнего огневого поражения.