МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Передача Украине беспилотников MQ-9 бессмысленна, они не могут противостоять российским средствам ПВО, считает глава пентагона Ллойд Остин. США продолжат разведполеты дронов над Черным морем, заявили в Пентагоне

Чиновник в ходе слушаний в конгрессе отметил на вопрос сенатора о возможности поставок Киеву MQ-9, что в такой обстановке беспилотники бессмысленны.

"Он там не жилец… Его собьют российские системы ПВО", — подтвердил слова Остина председатель объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.

Шеф Пентагона добавил, что Украине больше нужны бронетехника, средства противовоздушной обороны и дальнего огневого поражения.