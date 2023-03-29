МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. В России продолжат развивать технологии искусственного интеллекта, однако эту сферу необходимо будет регулировать, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Создателей искусственного интеллекта призвали остановить часть разработок

Он напомнил, что о важности работы по развитию ИИ неоднократно заявлял Владимир Путин. Дальнейшее развитие технологий позволит России не отставать от уровня мировых лидеров, подчеркнул Песков.

Говоря о потенциальной опасности подобных технологий, представитель Кремля отметил, что любое лекарство при неправильном использовании может стать ядом.

Песков рассказал, что в развитии ИИ принимают участие глава Сбербанка Герман Греф, гендиректор РФП Кирилл Дмитриев, а также другие ведомства и компании. Они ведут планомерную работу и применяют уже существующие в экономике наработки, добавил пресс-секретарь.