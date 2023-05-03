МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Отечественному бизнесу нужно отказаться от продукции американской корпорации Microsoft и продолжить ориентироваться в сторону технологической независимости, заявил зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. В Microsoft предупредили об опасности искусственного интеллекта

"Надеюсь, что российский бизнес найдет в себе силы отказаться от предложений Microsoft и продолжит движение в сторону технологической независимости", — написал он в своем telegram-канале.

Депутат отметил, что Microsoft рассылает находящимися под санкциями российским клиентам предложения продлить сотрудничество. При этом ранее корпорация приостанавливала продажи своих продуктов и объявляла о закрытии офисов РФ.

"По факту, несмотря на громкие заявления, непохоже, чтобы Microsoft стремилась прекратить свое присутствие в РФ — наоборот, мы видим, что она заинтересована здесь оставаться… Я же думаю, это решение принято после консультаций с кураторами в американском правительстве. Которые, разумеется, хотят, чтобы продукты Microsoft и дальше выступали инструментом "мягкой силы" — и я даже назвал бы все это инструментом цифрового колониализма", — добавил он.