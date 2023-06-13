МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Пользователи из разных стран сообщают о сбоях в работе социальной сети Discord, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных ресурсов в интернете. ЕС намерен стать мировым лидером в беспилотном транспорте

Жалобы начали поступать примерно в 17.00 мск. Наибольшее количество жалоб зафиксировано из США — почти семь тысяч сообщений. Большое количество сбоев наблюдается в Великобритании, Германии, Франции, Нидерландах, а также Канаде, Японии, Швеции, Индии, Италии и других странах.

По данным Downdetector, большинство пользователей жалуются на отправку сообщений, соединение с сервером, а также на работу приложения.

Социальная сеть Discord, созданная в 2015 году, изначально задумывалась как платформа для геймеров. Она позволяет пользователям общаться с помощью видео и голосовой связи, а также обмениваться сообщениями. По данным Discord, соцсеть насчитывает около 150 миллионов активных пользователей в месяц.