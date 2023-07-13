МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Нейросеть "Жириновский" может получить партбилет и стать членом ЛДПР на ближайшем съезде партии в декабре, об этом сообщил РИА Новости источник в партии. ЛДПР представила законопроект об освобождении от транспортного налога

"На ближайший Съезд ЛДПР, который пройдет ориентировочно в декабре перед выборами президента, будет вынесен вопрос об исключительном решении — выдаче партийного удостоверения не человеку, а искусственному интеллекту "Владимир Жириновский", — сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что по уставу партии выдать документы можно только человеку, гражданину России, однако в руководстве ЛДПР расценивают это возможное исключение как символический акт увековечения основателя партии.