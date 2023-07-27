МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. "Ростех" и Россотрудничество подписали соглашение о старте проекта по выдаче электронных подписей российским гражданам за рубежом, говорится в сообщении госкорпорации. Госдума приняла закон о праве передоверять электронную подпись

"Сервис даст возможность соотечественникам пользоваться важнейшими государственными услугами из любой точки мира. Электронные подписи будут выдаваться в офисах удостоверяющего центра "Основание" (АО "Аналитический центр"), созданном при участии компании "РТ-Проектные технологии" "Ростеха" и группы компаний "Селдон". Офисы откроются в представительствах Россотрудничества за рубежом", — отмечается в сообщении.

Первой страной, где проект начнет свою работу, станет Белоруссия, далее – во всех странах, где сеть представительства Россотрудничества, уточнили в "Ростехе".

"Мы выводим на международный уровень актуальный и востребованный инструмент, основанный на современных российских технологиях. Теперь граждане России смогут получать ключи электронной подписи в представительствах Россотрудничества и в полном объеме пользоваться сервисами платформы "Госуслуги", сдавать декларации в ФНС, подавать заявки на налоговые вычеты и многое другое", – прокомментировал замгендиректора "Ростеха" Александр Назаров.

Как добавили в госкорпорации, к настоящему моменту через удостоверяющий центр "Ростеха" юридическим и физическим лицам было выдано почти 3 миллиона ключей электронной подписи, зарегистрировано около 300 подразделений и проведено лицензирование 250 открытых ранее филиалов удостоверяющего центра.

"Российские соотечественники за рубежом — одна из ключевых аудиторий нашего агентства. Мы хотим, чтобы эти люди сохраняли связь со своей родиной. В том числе имели возможность получать государственные услуги онлайн с наименьшими затратами сил и времени. Защита интересов наших соотечественников, обеспечение соблюдения их прав и идентичности — одна из важнейших задач государства", – отметил руководитель Россотрудничества Евгений Примаков.