МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Мировое IT-сообщество может плохо отреагировать, если Atlassian – разработчик систем управления проектами Trello и Jira – "жестко" уйдет из России, отключив все российские аккаунты, это может подорвать доверие к компании, таким мнением с РИА Новости поделился директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков. В Госдуме допустили пересмотр Конституции для изменения статуса ЦБ

Ранее во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на сообщение из рассылки для пользователей написала, что австралийский разработчик программного обеспечения Atlassian начнет отключать от своих сервисов российские и белорусские учетные записи. Отмечается, что аккаунты будут отключены от сервисов компании в течение 30 дней после получения уведомления.

CRM-системы Trello и Jira пользуются популярностью в России, сообщил Зыков — в частности, их использует маркетинговое и IT-сообщество для того, чтобы ставить задачи по продукту и отслеживать их выполнение.

"Надо будет посмотреть, как эти системы откажутся от России — это первое, и второе — если они прям очень жестко это сделают, то, конечно, мировое IT-сообщество, на мой взгляд, очень косо посмотрит на эти программы, и в целом доверие к этим системам может быть подорвано. Потому что это означает, что в случае чего компании могут проект заблокировать, а значит доверие к ним минимально, ну то есть он будет падать, авторитет этих систем", — сказал Зыков.

Пока не совсем ясно, как сервисы будут "вычислять" и удалять российских пользователей. "Когда мы смотрим на другие сервисы, то другие сервисы в целом работают, если их установить и ими пользоваться с VPN, например. Здесь может быть аналогичная ситуация. Некоторые сервисы в целом перестали принимать оплату из России и считают, что на этом их работа с Россией закончена, но те, у кого есть возможность оплачивать иностранными картами, они работать продолжат", — добавил Зыков.

Что касается российских аналогов, то эксперт отмечает, что пока сложно найти похожие сервисы, тем более полностью бесплатные. Однако он назвал доступные для россиян аналоги: "Если мы говорим про сервисы системно-продажных проектов, то здесь можно назвать Asana, Pyrus, Wrike, YouGile. У "Битрикса24" есть классный сервис, неплохая система. Есть еще система, которая называется ClickUp. Есть еще такие небольшие, как Work Section и Todoist. В целом эти системы неплохие, имеют бесплатные возможности и их можно использовать вместо Jira".