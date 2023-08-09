Директор АППСИМ Зыков: IT-сообщество может плохо отреагировать на уход Atlassian из России
МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Мировое IT-сообщество может плохо отреагировать, если Atlassian – разработчик систем управления проектами Trello и Jira – "жестко" уйдет из России, отключив все российские аккаунты, это может подорвать доверие к компании, таким мнением с РИА Новости поделился директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков.
Ранее во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на сообщение из рассылки для пользователей написала, что австралийский разработчик программного обеспечения Atlassian начнет отключать от своих сервисов российские и белорусские учетные записи. Отмечается, что аккаунты будут отключены от сервисов компании в течение 30 дней после получения уведомления.
CRM-системы Trello и Jira пользуются популярностью в России, сообщил Зыков — в частности, их использует маркетинговое и IT-сообщество для того, чтобы ставить задачи по продукту и отслеживать их выполнение.
"Надо будет посмотреть, как эти системы откажутся от России — это первое, и второе — если они прям очень жестко это сделают, то, конечно, мировое IT-сообщество, на мой взгляд, очень косо посмотрит на эти программы, и в целом доверие к этим системам может быть подорвано. Потому что это означает, что в случае чего компании могут проект заблокировать, а значит доверие к ним минимально, ну то есть он будет падать, авторитет этих систем", — сказал Зыков.
Пока не совсем ясно, как сервисы будут "вычислять" и удалять российских пользователей. "Когда мы смотрим на другие сервисы, то другие сервисы в целом работают, если их установить и ими пользоваться с VPN, например. Здесь может быть аналогичная ситуация. Некоторые сервисы в целом перестали принимать оплату из России и считают, что на этом их работа с Россией закончена, но те, у кого есть возможность оплачивать иностранными картами, они работать продолжат", — добавил Зыков.
Что касается российских аналогов, то эксперт отмечает, что пока сложно найти похожие сервисы, тем более полностью бесплатные. Однако он назвал доступные для россиян аналоги: "Если мы говорим про сервисы системно-продажных проектов, то здесь можно назвать Asana, Pyrus, Wrike, YouGile. У "Битрикса24" есть классный сервис, неплохая система. Есть еще система, которая называется ClickUp. Есть еще такие небольшие, как Work Section и Todoist. В целом эти системы неплохие, имеют бесплатные возможности и их можно использовать вместо Jira".
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20230809/841362730.html