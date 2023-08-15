ТОКИО, 15 авг — ПРАЙМ. Министр по делам цифровизации Японии Таро Коно решил вернуть свою полученную за три месяца зарплату в качестве меры ответственности за непрекращающиеся сбои в системе индивидуальных номеров, которую активно пытается внедрить правительство страны, сообщил телеканал NHK. Власти Японии предпримут меры против высокой волатильности иены

"Обмен информацией внутри агентства по цифровизации оказался недостаточным. За то, что к действиям приступили с опозданием, как ответственный за систему индивидуальных номеров министр, я должен поставить точку", — привел его слова телеканал NHK.

Коно также заявил, что если бы обмен информацией произошел при первых сбоях, удалось бы избежать увеличения подобных случаев.

Японское правительство внедряет систему карт идентификационных номеров, к которым будут "привязаны" карточки медицинского и социального страхования, а также данные банковских счетов и налогообложения. С осени будущего года планируется полностью заменить бумажные карточки медстрахования на единые карты индивидуальных номеров. Это должно было заставить тех, кто до сих пор не обзавелся такой картой, оформить ее, так как в противном случае он рисковал бы платить всю сумму за медобслуживание.

В последние месяцы стало известно о многочисленных сбоях в работе системы: на карту одного человека были оформлены банковские счета нескольких других человек, владелец одной карты мог увидеть данные о здоровье другого человека и другие. В результате даже те, кто уже зарегистрировал свои данные и привязал их к карте, стали массово отказываться от карт индивидуального номера и сдавать их в муниципалитеты. В июне таких было более 20 тысяч человек. Недоверие в обществе заставило премьер-министра Фумио Кисиду продлить срок переходного периода на пластиковые карты индивидуальных номеров с одного до 5 лет.