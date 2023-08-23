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https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20230823/841552639.html
Путин призвал активизировать сотрудничество БРИКС в области технологий
Технологии
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https://россиясегодня.рф
. Россия рассчитывает на активизацию сотрудничества стран БРИКС в сфере исследований, страна открыта к тому, чтобы делиться технологиями, заявил президент России Владимир Путин в... ПРАЙМ, 23.08.2023
общество , технологии, новости, россия, путин, брикс, технологии
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Россия рассчитывает на активизацию сотрудничества стран БРИКС в сфере исследований, страна открыта к тому, чтобы делиться технологиями, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на саммите БРИКС.
"Мы приветствуем укрепление взаимодействия между государствами "пятерки" в области глобальных инноваций. Рассчитываем на активизацию сотрудничества в рамках инициативы глобальной сети исследовательских инфраструктур БРИКС, поддержкой и развитием которой мог бы заняться специальный целевой фонд", — сказал он, выступая на саммите.
"Со своей стороны Россия готова делиться накопленным опытом и передовыми практиками, в том числе в области цифровой трансформации и применения искусственного интеллекта", — добавил Путин.