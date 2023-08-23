МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Россия рассчитывает на активизацию сотрудничества стран БРИКС в сфере исследований, страна открыта к тому, чтобы делиться технологиями, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на саммите БРИКС. Путин пригласил бизнес стран БРИКС принять участие в ВЭФ

"Мы приветствуем укрепление взаимодействия между государствами "пятерки" в области глобальных инноваций. Рассчитываем на активизацию сотрудничества в рамках инициативы глобальной сети исследовательских инфраструктур БРИКС, поддержкой и развитием которой мог бы заняться специальный целевой фонд", — сказал он, выступая на саммите.