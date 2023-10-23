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2023
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20231023/842052419.html
В МИД объяснили стагнацию международной информационной безопасности
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Международная информационная безопасность стагнирует, несмотря на ряд инициатив, в том числе со стороны России, заявил начальник отдела по борьбе с информационной преступностью... ПРАЙМ, 23.10.2023
технологии, новости, россия, мид, информационная безопасность
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Международная информационная безопасность стагнирует, несмотря на ряд инициатив, в том числе со стороны России, заявил начальник отдела по борьбе с информационной преступностью департамента международной информационной безопасности МИД страны Эрнест Чернухин.
"Международно-правовым договором мы закладываем фундамент под всю существующую систему международной информационной безопасности, которая, к сожалению, постепенно стагнирует, несмотря на огромное количество инициатив, переговоров, которые по инициативе Российской Федерации в том числе проходят, но юридически обязательных мер как не было, так и нет", — сказал он.
По словам дипломата, Россия прилагает усилия для создания единой международной правовой базы в области информационной безопасности. Чернухин подчеркнул, что с позицией Москвы согласны многие государства, напомнив, что соавторами соответствующей резолюции выступили 46 стран.