МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Международная информационная безопасность стагнирует, несмотря на ряд инициатив, в том числе со стороны России, заявил начальник отдела по борьбе с информационной преступностью департамента международной информационной безопасности МИД страны Эрнест Чернухин. В МИД прокомментировали введение единой валюты БРИКС

"Международно-правовым договором мы закладываем фундамент под всю существующую систему международной информационной безопасности, которая, к сожалению, постепенно стагнирует, несмотря на огромное количество инициатив, переговоров, которые по инициативе Российской Федерации в том числе проходят, но юридически обязательных мер как не было, так и нет", — сказал он.

По словам дипломата, Россия прилагает усилия для создания единой международной правовой базы в области информационной безопасности. Чернухин подчеркнул, что с позицией Москвы согласны многие государства, напомнив, что соавторами соответствующей резолюции выступили 46 стран.