МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Японская компания Mitsubishi Electric Corporation впервые предоставит американской компании RTX источники питания для новейших радаров SPY-6 для кораблей ВМС США, сообщает издание Nikkei со ссылкой на источники. Цены на сою в США достигли почти двухмесячного максимума

"RTX планирует закупить у Mitsubishi Electric источники питания для радара SPY-6 для установки на ракетных эсминцах, авианосцах и фрегатах ВМС США", — пишет издание. Отмечается, что это будет первый случай, когда Mitsubishi Electric поставит ключевые компоненты для оборонной техники вооруженных сил США.

RTX еще в 2022 году получила заказ от ВМС США на производство радаров SPY-6, которые могут обнаруживать движение ракет, самолетов и кораблей в более широком диапазоне. По данным издания, размер сделки между американским флотом и RTX может составить около 3,2 миллиардов долларов США, а заказ на комплектующие от Mitsubishi Electric, как ожидается, "будет исчисляться сотнями миллионов долларов".

"Мы будем тесно сотрудничать с нашими многочисленными союзниками и партнерами, включая Японию, и использовать сильные стороны друг друга для повышения производственных мощностей и устойчивости нашей оборонной промышленности", — заявил в интервью изданию представитель Пентагона, комментируя сделку с японской компанией.