МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. В России необходимо не менее, чем на порядок увеличить мощности суперкомпьютеров, заявил президент России Владимир Путин. Путин рассказал, каким должен быть технологический мир будущего

"Обращаю внимание правительства и компаний альянса. Действующие мощности российских суперкомпьютеров следует, конечно же, нарастить не менее, чем на порядок", — сообщил российский лидер на пленарном заседании конференции AI Journey.

По мнению президента, развитие мощностей суперкомпьютеров необходимо для дальнейшего развития генеративного искусственного интеллекта.

Суперкомпьютер представляет собой специализированную вычислительную машину, значительно превосходящую по своим техническим параметрам и скорости вычисления обыкновенных компьютеров. В России самый мощный из общественно известных отечесвтенных суперкомпьютеров — "Червоненкис" находится в Сасове (Рязанская область). Там же находится и "Ляпунов". Суперкомпьютер "Галушкин" находится во Владимире, а "Кристофари" и "Кристофари Нео" в Москве, в Сколково, следует из данных открытых источников.

"Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey) — ежегодная конференция, посвященная передовым разработкам в области ИИ, их роли в новых научных открытиях, развитии бизнеса и общества, а также популяризации среди молодежи. Организатором мероприятия выступает Сбербанк.

В 2023 году конференция проходит в Москве с 22 по 24 ноября.